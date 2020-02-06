В Забайкалье идет на поправку гражданин Китая с коронавирусом

Гражданин Китая, у которого в Забайкалье выявили коронавирус, идет на поправку. Его состояние удовлетворительное. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Мужчину выпишут, когда анализы на вирус дважды покажут отрицательный результат. Ранее пациента проведал министр здравоохранения региона.

Иностранец тогда заявил, что всем доволен. Его жена и ребенок сейчас тоже под наблюдением врачей, они изолированы в специальные боксы.