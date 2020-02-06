Визит Лаврова в Латинскую Америку: первая остановка на Кубе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл на Кубу в рамках поездки по странам Латинской Америки. Глава российского МИД вместе со своим кубинским коллегой Бруно Родригесом посетил мемориальный комплекс, где возложил цветы к могилам Фиделя Кастро и Хосе Марти.

Сергей Лавров начал турне по странам Латинской Америки с посещения Кубы. Его уже называют символичным, потому как остановка всего на час. Но за это время глава МИД возложил цветы к могиле Фиделя Кастро и Хосе Марти, также министр оставил запись в книге почетных гостей. Прошлый визит Лаврова в дружественную республику состоялся в июле 2019 года.

"История двусторонних отношений неразрывно связана с именем идейного вдохновителя и творца кубинской революции, подлинного лидера стойкого и несгибаемого народа Острова свободы Фиделя Кастро. Это личность без преувеличения планетарного масштаба. Мы специально подбирали такой маршрут, чтобы почтить память команданте и посетить кладбище Святой Ифигении, где также покоится прах других борцов за независимость Кубы".

На второй день российского министра ждут в Мехико, где у него намечены переговоры с главой МИД Марсело Эбрардом. Предметом для обсуждения станут актуальные вопросы международной и региональной повестки. Также будут обсуждать различные подходы к решениям глобального характера.

Министры намерены рассмотреть вопросы развития интеграционных процессов в латиноамериканском регионе, в том числе с Сообществом стран Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК).

"Рассчитываем, что усилиями нового мексиканского председательства в СЕЛАК латиноамериканцам удастся преодолеть внутренние разногласия на основе принятой в январе этого года в Мехико рабочей программы. Преодоление таких противоречий позволило бы нам возобновить функционирование диалоговых механизмов по линии Россия — СЕЛАК в комфортной для партнеров форме".

Финальная остановка Лаврова 7 февраля состоится в Венесуэле. В прошлый раз глава МИД посещал Каракас еще в 2011 году. Тогда его принимал бывший президент станы Уго Чавес. В этот же раз его примет сменивший его на этом посту Николас Мадуро. Визит совпадает не с самыми простыми для Венесуэлы временами. Сегодня официальный Каракас противостоит внешним воздействиям и жестким санкциям.