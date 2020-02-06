Китай вдвое снизит пошлины на товары из США на 75 миллиардов долларов

Китай объявил, что он вдвое снизит дополнительные пошлины на 1717 импортируемых из США товаров, введенные в прошлом году. Изменения вступят в силу 14 февраля.

Дополнительные пошлины на некоторые американские товары будут снижены с 10% до 5%, на другие — с 5% до 2,5%, говорится в заявлении Министерства финансов КНР.

Снижение затронет импорт товаров из США на сумму около 75 миллиардов долларов, пошлины на которые были введены 1 сентября 2019 года, говорится в отдельном заявлении на сайте министерства.

В заявлении Минфина КНР отмечается, что снижение пошлин призвано "способствовать здоровому и стабильному развитию китайско-американской торговли". При этом не уточняется, связан ли этот шаг со вспышкой коронавируса в Китае.

В субботу власти страны заявили, что приостановят ответные пошлины на товары из США, которые могут использоваться для борьбы со вспышкой коронавируса.

15 января США и Китай подписали торговое соглашение первой фазы. Свои подписи под документом поставили президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ.

В рамках соглашения в ближайшие два года Китай обязуется вложить в покупку американских товаров на $200 млрд больше, чем в 2017 году. В основном это касается промышленных товаров и сельхозпродукции, но также затрагивает и энергетические товары, включая нефть, СПГ и уголь.

Хотя сделка первой фазы существенно снизила напряженность, она не положила конец торговой войне между двумя крупнейшими экономиками мира. По-прежнему остаются в силе американские пошлины на китайский импорт на сумму 370 миллиардов долларов.

Китай надеется, что он и США смогут соблюдать условия торговой сделки, чтобы повысить доверие рынка, стимулировать развитие двусторонней торговли и содействовать глобальному экономическому росту, заявил Минфин КНР.