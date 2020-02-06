Сенат отверг обвинения демпартии, но та обещает начать новое разбирательство

Скандал вокруг импичмента американскому президенту завершился победой республиканцев. Сенат отверг все обвинения Демократической партии, но та обещает начать новое разбирательство.

Для небольшой группы сторонников демократов, что собрались под зданием Капитолия в минуты решающего голосования его результаты не имели никакого значения. Трампа здесь заранее объявляли виновным.

В методах участники митинга, которых полицейские не выпускали за пределы лужайки, правда, разошлись. Половина за немедленную отставку действующей американской администрации. Другие надеются на выборы.

"Я не из тех, кто думает, что правительство можно сместить в результате революции, но что возможно, так это выйти на улицы. Объяснить людям, что нельзя просто сидеть дома, за клавиатурой и писать твитты", — говорит протестующий Джо Гершан.

Но это, смотря какой "Твиттер". В самом главном в Америке через секунды после голосования появился вот такой ролик. Обложка Time сулит Трампу еще много, много побед.

Более развернуто высказаться Трамп пообещал сегодня в полдень. Пока же высказался вице-президент Пенс: "После нескольких месяцев фальшивого расследования это наконец-то закончилось".

Еще четыре года скандировали республиканцы в ответ. Другого итога никто не ждал. У сторонников Трампа в Сенате большинство, которое повело себя дисциплинировано.

"Поражение в президентских выборах не может быть поводом атаковать победившего президента. А также угрожать нашим институтам выборов и системе правосудия. Этот процесс принес нам много ущерба. Я надеюсь, мы покончим с этим", — говорит республиканец Митч Макконел.

Так и вышло. 53-47 и 52-48 с таким счетом в пользу республиканцев закончилось голосование по обеим статьям. За или против сенаторы высказывались поименно, не тайно. От генеральной линии своей партии отклонился только республиканец Митт Ромни: "Я понимаю, что мой вердикт не приведет к отстранению президента. Скорее всего, мой голос будет в меньшинстве в Сенате. Несмотря на это, я хочу сказать своим детям и внукам, что выполнил свой долг перед моей страной. Те, кто в будущем увидят запись этого заседания, поймут, что я был среди сенаторов, которые были убеждены – то, что совершил президент, было незаконно".

Для демократов Ромни теперь герой дня, но чтобы собрать необходимые для досрочной отставки Трампа 67 голосов, им нужны были еще четырнадцать таких Ромни. Не срослось.

В собственный успех демократы не верили. И потому еще до финального голосования на Капитолийском холме зазвучали предложения, что делать с Трампом после провального импичмента. Все-таки затащить в Конгресс Джона Болтона – одно из таких предложений, но пока единственное, что есть у демократов это сам факт импичмента. Да, Трамп всего лишь третий в истории США президент, который был подвергнут этой процедуре. И об этом будут кричать в предвыборных роликах и без конца напоминать избирателям.

"Все, что мы здесь увидели и услышали, к сожалению, рисует нам картину президента, который превысил свои полномочия и поставил свои личные интересы превыше интересов нации. Сделав так, он угрожал нашей национальной безопасности. Наша страна заслуживает другого президента".

В таком ключе сам Трамп думает о Венесуэле. Пока голосовали в Сенате в Белом доме, он принимал самозванца Гуайдо, которому устроили прямо-таки президентскую встречу.