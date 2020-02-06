Борьба с коронавирусом: ВОЗ готова выделить серьезные суммы

В Китае случаев заражения коронавирусом уже более 28 тысяч, 565 человек скончались. Но и число тех, кто поправился, тоже растет. Тем временем, в США заболевших уже 12. Инфекция добралась и до штата Висконсин. Пять новых случаев заражения подтвердили в Южной Корее, там теперь более 20 заболевших.

Заболевших новым типом пневмонии, которую вызывает коронавирус, в Китае, да и по всему миру, все больше. Особенно в Азии. Япония, Сингапур, Таиланд – далеко не полный список стран, где подтверждены новые случаи заражения. В Южной Корее из-за вирусной угрозы многие даже отказались от поездок в метро.

Растет число заразившихся и в США. Первый случай заражения зафиксирован в штате Висконсин. "Пациента поместили в отдельную палату. Это специальная комната с отрицательным давлением, которое помогает предотвратить распространение инфекции. Медработники, которые заходят в эту палату, одеты исключительно в защитные костюмы, чтобы не заразиться вирусом. Мы принимаем все возможные меры, чтобы вирус не передавался другим людям", — говорит Назия Сафдар из медицинского центра Висконсинского университета в Мэдисоне.

Многие страны вывозят своих граждан из Китая и помещают их на двухнедельный карантин. Всемирная организация здравоохранения продолжает следить за ситуацией и призывает пока воздержаться от поездок в Китай. Она заявляет, что готова выделить серьезные суммы на борьбу с коронавирусом. Затраты намечаются большие, но необходимые.

"Мы запускаем стратегический план для оказания поддержки странам в предотвращении, обнаружении и диагностике дальнейшей передачи инфекции, — говорит гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус. — Мы выделим 675 миллионов долларов на финансирование этого плана на ближайшие три месяца. Это большие деньги, но лучше инвестировать сейчас и обезопасить себя, чем потом тратить еще больше на ликвидацию последствий".

Власти Китая уверяют, что борьба с коронавирусом уже находится на решающей стадии. И обещают, что объявленные меры профилактики прекратятся 10 февраля. Тогда многие жители смогут вернуться в свои города, которые временно прекращали транспортное сообщение. Правительство уже распорядилось, чтобы предприятия начали восстанавливать рабочий процесс, который прерывали из-за вспышки пневмонии. Ведь спрос на жизненно необходимые товары растет.