Шестеркин стал рекордсменом "Рейнджерс"

Российский вратарь "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорь Шестеркин стал обладателем нового клубного рекорда. 24-летний хоккеист из России выиграл вместе с командой четыре из пяти предыдущих игр и вписал свое имя в историю клуба как первый голкипер-новичок с такими показателями.

Это произошло после того, как "Рейнджерс" выиграли матч "регулярки" НХЛ против "Торонто Мэйпл Лифз". Встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу нью-йоркцев, а сам Шестеркин отразил 27 из 30 нанесенных по его воротам бросков.