Солнечная энергия: топ-7 компаний-лидеров США

Солнечная энергетика в последние годы развивается довольно быстрыми темпами, тем не менее, ее доля рынка пока незначительна.

Так, в прошлом году в США на солнечную энергию пришлось всего 3% от общей выработки электроэнергии, согласно данным Управления энергетической информации США. Таким образом, солнечная энергетика уступает другим видам возобновляемой энергии, таким как ветряной и гидроэлектроэнергии.

В целом, солнечная индустрия США оценивается в $17 млрд, согласно данным Ассоциации отраслей солнечной энергии США (SEIA).

Тем не менее, эксперты прогнозируют рост числа солнечных установок. В частности, по некоторым прогнозам, в течение следующих пяти лет суммарная мощность солнечных установок вырастет вдвое.

А к 2050 году, прогнозируют эксперты Управления энергетической информации США, на солнечную энергию будет приходиться почти половина всей генерации из возобновляемых источников в США, или около 17% всей электрогенерации.

Эксперты BusinessInsider рассказали о 7 компаниях-лидерах в области солнечной генерации.

По мнению экспертов, именно эти компании в ближайшие годы будут наращивать свой бизнес.

Vivint Solar

Рыночная капитализация: $991 млн

Что они продают: коммунальные солнечные системы, батареи, зарядные устройства для электромобилей.

Vivint – вторая крупнейшая компания в США, производящая коммнунальные солнечные системы.

Sunnova

Рыночная капитализация: $1.2 млрд

Что они продают: коммунальные солнечные системы, батареи Tesla Powerwall.

Sunnova вышла на IPO в прошлом году. В отличие от Vivint, Sunnova использует местных дилеров, чтобы продавать и устанавливать свою продукцию.

SunPower

Рыночная капитализация: $1.6 млрд

Что они продают: солнечные системы для коммунальных и коммерческих клиентов, включая такие компании, как Walmart, Toyota, и FedEx.

С 1985 года компания пережила несколько крупных перемен. В настоящий момент компания поставляет клиентам готовые солнечные системы. Крупнейшим акционером компании является французская нефтегазовая компания Total.

Sunrun

Рыночная капитализация: $2.2 млрд

Что они продают: коммунальные солнечные системы и батареи.

Sunrun – крупнейшая в США компания, предоставляющая коммунальные солнечные системы клиентам, один из крупнейших конкурентов Tesla.

Enphase Energy

Рыночная капитализация: $4.5 млрд

Что они продают: микроинверторы, которые превращают электричество, которое генерируют солнечные панели, в любую форму энергии, которую можно использовать дома. Они также продают программное обеспечение, позволяющее отслеживать использование и заряд батареи.

Инвертеры – важная часть солнечных систем, и Enhpase – крупнейшая компания в Америке, которая их производит.

First Solar

Рыночная капитализация: $5.6 млрд

Что они продают: солнечные панели. Компания также разрабатывает и финансирует строительство крупных солнечных ферм.

First Solar стала крупнейшим производителем фотоэлектрических модулей в США.

Tesla

Рыночная капитализация: $159.9 млрд

Что они продают: коммунальные солнечные системы, батареи и электромобили.

Tesla стала лидером по установке коммунальных солнечных систем в 2016 году, когда она приобрела SolarCity за $2.6 млрд. Однако в прошлом году Tesla уступила Sunrun и Vivint.