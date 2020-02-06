Пользователи WhatsApp на компьютерах оказались под угрозой

В десктопном приложении WhatsApp, позволяющем переписываться с настольных компьютеров, до недавнего времени присутствовала серьёзная уязвимость. Об этом рассказал исследователь из компании PerimeterX Гэл Вейцман.

Как выяснилось, присутствовала она и в WhatsApp для Windows, и в аналогичном десктопном клиенте для macOS. Злоумышленники могли, вставив код JavaScript в сообщения, получить удалённый доступ к файлам на компьютере, менять текст в сообщениях или устанавливать вредоносное ПО.

Пользователи WhatsApp на компьютерах оказались незащищёнными из-за того, что разработчики приложения использовали устаревшую версию движка Chromium, содержавшую известные уязвимости.

Ранее сооснователь "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что уверен в "шпионской" сущности WhatsApp. По его мнению, разработчики принадлежащего Facebook сервиса намеренно добавляют в него "закладки"-бэкдоры для слежки за пользователями. Самой заметной жертвой опрометчивого выбора приложения для переписки стал владелец Amazon Джефф Безос.