Отражение ракетной атаки сирийской ПВО сняли на видео

Системы противовоздушной обороны Сирии отразили ракетную атаку по западным районам Дамаска. Кадры работы ПВО продемонстрировало агентство SANA.

На кадрах видны яркие вспышки в небе над столицей Сирии. Агентство отмечает, что большинство ракет были сбиты на подлете, то есть они не достигли своих целей. О жертвах и разрушениях информации не поступало.

По предварительной информации, ракетный удар был нанесен с контролируемых Израилем Голанских высот, однако Иерусалим не сообщал об обстреле сирийской территории.

Израиль не раз наносил удары по объектам в Сирии с целью, как выражались официальные лица, противодействия военному присутствию Ирана на сопредельной территории.