В Москве умер сын первого президента Киргизии Аскара Акаев. Через две недели бизнесмену должно было исполниться 44 года, сообщает РИА Новости.

5 февраля у Айдара Акаева произошла внезапная остановка сердца. Приехавшие врачи уже ничего не смогли сделать, кроме как констатировать смерть. У сына президента остались жена и трое детей.

По печальной случайности, днем 5 февраля прошли похороны племянника Аскара Акаева — Кубана, который скончался в возрасте 59 лет.

Айдар Акаев был избран в парламент Киргизии в 2005 году, однако после переворота в стране, был вынужден покинуть депутатское кресло, а позже и вовсе сбежать из республики в Россию. В Москве сын экс-президента занимался разнообразным бизнесом. Как сообщает "Комсомольская правда", в 2013 году в Киргизии Айдара Акаева заочно обвинили в том, что еще в 2003 году, когда его отец был президентом, он заключении заведомо невыгодную для страны сделку по месторождению золота "Кумтор". Соглашение было заключено при помощи подделки документов и коррупционных схем.

Академик Аскар Акаев возглавлял Киргизию с момента основания в 1990 году по 2005 год. Он был свергнут в результате "тюльпановой" революции. Акаева обвинили с создании кланового правления, финансовых махинациях и выводе денег за рубеж. После возбуждения нескольких уголовных дел Акаев и его семейство покинули республику, переехав на ПМЖ в Москву.