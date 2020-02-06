Машина сбила пешеходов на "островке безопасности": момент наезда попал на видео

Сегодня утром в Новосибирске на пешеходном переходе под колеса легкового автомобиля попали люди. Момент ДТП запечатлел объектив видеорегистратора.

На кадрах видно, как "Тойота" залетает на островок безопасности, сбивает несколько пешеходов, которые переходили дорогу на зеленый сигнал светофора и врезается в дорожный знак, сообщает "Россия 24".

Травмы получили две женщины, их госпитализировали. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства аварии выясняются.