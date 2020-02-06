Пассажиры Diamond Princess заперты в каютах: на лайнере нашли 20 зараженных

Еще 10 пассажиров круизного лайнера Diamond Princess оказались заражены коронавирусом нового типа. По заявлению посольства России в Японии, здоровье россиян, находящихся на судне, в порядке. Пассажиры лайнера сейчас находятся на двухнедельном карантине.

Утром круизный лайнер Diamond Princess пришвартовался в порту Йокогамы, чтобы запастись провизией. И сегодня же японские власти опубликовали свежие результаты анализов. Число зараженных новым коронавирусом увеличилось еще на 10 человек. Сейчас как раз журналисты ожидают, когда приедут кареты скорой помощи для того, чтобы отвезти пациентов в больницы.

В том, что количество инфицированных будет возрастать, сомнений практически не осталось после обнародования первых данных. Из 3700 человек — пассажиров и экипажа — медики выделили 273 с уже проявившимися симптомами. Анализы были взяты только у них, пока проверили только часть. Уже известно, что зараженных — 20. Результаты 170 человек станут известны в ближайшие дни.

Близко к лайнеру никого не подпускают. Видно, как подъезжают специализированные медицинские автомобили, они красного цвета, мелькают проблесковые маячки, бегают люди в защитных костюмах.

Все вновь диагностированные — пассажиры: четверо японцев, по двое американцев и канадцев, по одному туристу из Новой Зеландии и Тайваня. Еще накануне стало известно: на борту не менее 24 граждан России. Посольство в Токио уже установило с некоторыми из них контакт.

Признаков заболевания пока ни у кого нет. На самом судне введены строжайшие ограничения режима. Всех просят оставаться в своих каютах. Тем, у кого есть балкон, повезло больше. Остальные буквально заперты в четырех стенах. Еду и воду разносят каждому отдельно, команда общается с туристами по громкой связи, туристы с командой — с помощью записок, которые они прикрепляют к двери.

Один этот круизный лайнер за сутки почти удвоил число официально зарегистрированных случаев заражения новым вирусом, но власти уверяют, что ситуация под контролем, лайнер остается в карантине до 20 февраля, а больницы полностью подготовлены для приема пациентов.