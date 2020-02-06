14 пострадавших: в Иерусалиме машина врезалась в группу военнослужащих

В Иерусалиме автомобиль въехал в толпу людей. В результате ЧП пострадали 14 человек, все они являются солдатами армии обороны Израиля.

Один военнослужащий получил тяжелые ранения, остальные — легкие травмы, уточнили РИА Новости в пресс-службе армии.

Инцидент произошел в районе первого иерусалимского железнодорожного вокзала, где находятся ночные заведения города

Происшествие квалифицировано как теракт. Полиция ведет розыск водителя автомобиля.