NIESR: правительству Великобритании вряд ли удастся удвоить темпы роста ВВП

Планы министра финансов Великобритании Саджида Джавида поднять темпы экономического роста до среднего послевоенного уровня почти в 3% в год "совершенно нереалистичны", заявил главный экономист Национального института экономических и социальных исследований (NIESR) Арно Ханцше. Об этом сообщает Bloomberg.

Джавид хочет повысить производительность труда и увеличить темпы роста до 2,7-2,8% в год. Однако в докладе NIESR говорится, что такое ускорение будет затруднительным.

"Мы рассмотрели влияние предлагаемой политики и считаем, что она вряд ли обеспечит сейсмический импульс производительности или компенсирует влияние Brexit", — сказал Ханцше журналистам в Лондоне.

Рост экономики Великобритании, вероятно, составит 1,3% в этом году и 1,6% в 2021 году, прогнозирует NIESR.

Неопределенность, связанная с переговорами о торговой сделке с Европейским союзом после Brexit, омрачает перспективы роста. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон настаивает, что переходный период после выхода страны из ЕС должен истечь 31 декабря 2020 года независимо от того, сможет ли он договориться о торговле с блоком до этого времени. Это означает возможность удара по торговле в конце года.

Банк Англии оценивает перспективы роста ВВП еще более пессимистично. По оценкам центробанка, в 2020 году экономика Великобритании вырастет на 0,8%, минимальными темпами со времен финансового кризиса. В 2021 году рост, как ожидается ускорится до 1,5%.

Правительство уже объявило, что оно хочет увеличить государственные инвестиции на 20 миллиардов фунтов стерлингов (26 миллиардов долларов США) в год. Однако этого недостаточно, чтобы компенсировать негативные последствия Brexit, из-за которого, по оценкам NIESR, британская экономика будет на 3-4% меньше в долгосрочной перспективе, чем если бы она осталась в ЕС.

Повышение производительности труда является ключевым фактором для долгосрочных перспектив роста и процветания экономики.

Для достижения цели Джавида производительность труда в регионах должна была бы увеличиваться более чем на 3% в год, что превышает повышение производительности, наблюдаемое в экономике в целом с 2007 года.