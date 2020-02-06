Спасатели оперативно устранили разлив нефтепродуктов в излучине Уфы

Спасатели предотвратили разлив масляного пятна в Лихачевской излучине реки Уфы. Разлив пятна, похожего на нефтепродукт, был обнаружен накануне. Сейчас устанавливают источник слива и виновных.

Как пояснили ГТРК "Башкортостан" в пресс-службе Управления гражданской защиты, слив стоков произошел по системе ливневой канализации. Прибывшие на место спасатели обработали масляное пятно сорбентом. Затем пробы воды отправили на анализ в лабораторию водоканала. В настоящий время угрозы распространения пятна нет, оно постепенно сокращается. Предварительные результаты анализа качества воды — в норме.