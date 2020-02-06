Четырех сотрудников московского детсада уволили после побега ребенка

Воспитатель, ее помощница, заведующая и охранник детсада в столичном Митине потеряли работу после побега шестилетнего воспитанника. Мальчик преодолел около трех километров в поисках родителей.

Малыш сбежал из детсада в Ангеловом переулке во время тихого часа 5 февраля. На кадрах видно, как мальчик спокойно покидает помещение, направляется к калитке и выходит на улицу. Остановили его только на Пятницком шоссе — прохожие обратили внимание на явно потерявшегося ребенка и вызвали полицейских.

"Причиной случившегося стало, конечно, ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей сотрудниками дошкольного учреждения", — сообщил и.о. директора школы Дмитрий Комиссаров Агентству городских новостей "Москва".

В тот же день были уволены воспитатель, его помощница, администратор и охранник — никто из них не заметил пропажу воспитанника. СКР проводит доследственную проверку инцидента.