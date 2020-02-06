Английский "Кристал Пэлас" все еще надеется подписать Чалова

Один из аутсайдеров английской футбольной премьер-лиги клуб "Кристал Пэлас" не оставляет надежд подписать контракт с игроком сборной России и столичного ЦСКА Федором Чаловым. Тренер "стекольщиков" Рой Ходжсон заинтересован в переходе россиянина.

Как уже сообщали Вести.Ru, летом 2019 года предложение британского клуба не устроило ни руководство армейцев, ни самого нападающего. Однако, как сообщает издание Daily Star, в конце нынешнего сезона "Пэлас" снова попытается выйти на администрацию ЦСКА.

Отметим, что 72-летний Ходжсон не собирается продлевать свой контракт с английским клубом, пока в команду не будет вложено несколько больше инвестиций, поскольку с нынешним составом "Кристал Пэлас" всего лишь борется за выживание в элитном дивизионе.

В свою очередь президент ЦСКА Евгений Гинер на днях объяснил ситуацию с Чаловым тем, что сам Федор принял решение не переходить в "Кристал Пэлас" как раз из-за того, что клуб не выступает в еврокубках и в самой Англии ведет борьбу на низших этажах премьер-лиги. Хотя, по словам функционера, предложение по форварду было "очень хорошим".