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6 февраля 202009:27

Россия стала важным поставщиком энергоносителей в США

EPA

Санкции не стали помехой: США увеличивают покупку российского топлива и Россия стала для американцев вторым по важности поставщиком нефти, нефтепродуктов.

О том, что российская нефть и нефтепродукты играют важную роль для США стало известно из последних октябрьских данных, опубликованных министерством энергетики США.

В октябре 2019 года США купили 20,9 миллиона баррелей российской нефти и нефтепродуктов.

Россия в октябре обогнала Мексику и заняла второе место после Канады, которая поставила в США 136,5 миллиона баррелей. На третьем месте — Мексика с 17 миллионами баррелей.

Но в ноябре ситуация изменилась — Россия заняла третье место по объемам поставок топлива в США (19,2 миллиона баррелей), вновь уступив место Мексике (21,2 миллиона баррелей).

США начали увеличивать закупки российского топлива после ослабления санкционной риторики: в июне США купили у России 16 миллионов баррелей.

По последним статданным, в 2019 году среднесуточная добыча в России составляла 11,25 миллионов баррелей нефти, а суммарно добыто за год 561 миллионов тонн, переработано — 290 миллионов тонн.

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