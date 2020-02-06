Девочку, 5 лет прожившую в медцентре, могут отдать бабушке и дедушке

Бабушке и дедушке девочки, живущей 5 лет в перинатальном центре "Мать и дитя", предложат взять ее под опеку, сообщили в пресс-службе столичного департамента труда и соцзащиты.

В ведомстве отметили, что семейная форма устройства является приоритетной. При этом есть вариант устройства ребенка в учреждение соцзащиты семейного типа "Наш дом", сообщает "Москва 24".

Кроме того, возможен поиск временной семьи, которая возьмет девочку под опеку. Решение суда вступит в законную силу через 30 дней. В течение этого времени с ребенком будет работать психолог, а логопед проведет занятие по коррекции речи.

Суд передал ранее девочку органам опеки. Решением суда ее родители были ограничены в правах. Отмечается, что ходатайства о проведении психиатрической экспертизы родителям и самой девочке суд отклонил.

В ходе первого заседания родителей объявили в исполнительный розыск. Решение было принято в связи с тем, что, несмотря на решение суда, родители так и не забрали ребенка из медцентра.

Как сообщалось, девочка родилась раньше срока в клинике "Мать и дитя" на Севастопольском проспекте в 2014 году. После выписки мать вернула новорожденную в медучреждение в связи с ухудшением ее состояния. Девочка жила в клинике на протяжении пяти лет, родители ежемесячно оплачивали ее проживание в отдельной палате. В настоящее время в клинике утверждают, что здоровью девочки ничто не угрожает.