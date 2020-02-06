Российские кабриолеты Aurus заступят на службу в Минобороны РФ

Дебютный выезд кабриолетов Aurus состоялся в ходе парада Победы 9 мая 2019 года. После парадного проезда Сергея Шойгу автомобили ждала полноценная "госприемка", которую открытые "Аурусы", судя по всему, прошли успешно.



О том, что государственные испытания парадных кабриолетов Aurus успешно завершены, сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник. Теперь специальная комиссия должна выдать рекомендацию к принятию новых кабриолетов в парк Минобороны России.



"Госиспытания завершены, государственная комиссия рассмотрела результаты испытаний и пришла к выводу, что технические требования, заложенные в ТТЗ, выполнены", - цитирует агентство своего собеседника.



Отметим, что еще осенью в базе Росстандарта появилось Свидетельство о безопасности колесного транспортного средства (СБКТС), выписанное как раз на самый первый из собранных кабриолетов. Документ касается одного экземпляра и позволяет ему передвигаться по дорогам общего пользования (на парад Победы "Аурусы" доставляли эвакуаторами). Судя по всему, в ближайшее время такие сертификаты могу получить еще несколько подобных машин.

Тираж кабриолетов Aurus не будет большим, ведь эти автомобили созданы, по большому счету, ради одного события - ежегодного празднования Дня Победы. Новинка заменила собой устаревшие парадные кабриолеты ЗИЛ. Вдобавок такие "Аурусы" оснащены дополнительными поручнями для командующего парадом, стойкой с микрофонами и специальным "парадным круиз-контролем", который ограничивает скорость движения на отметке 20 км/ч.



В основе кабриолета Aurus лежит та же модульная платформа ЕМП, которую используют седан Aurus S600 и лимузин L700. Автомобиль получил две широких двери для удобства посадки и высадки, а также полностью переработанную заднюю часть с подъемным механизмом крыши. Под капотом - 4,4-литровый V8-гибрид мощностью 598 л.с., который сочетается с 9-ступенчатым автоматом КАТЕ и полным приводом.

