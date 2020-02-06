"Барселона" рискует остаться без Месси. Он разгневан ситуацией вокруг клуба

Испанская "Барселона" рискует остаться без своего капитана и нападающего Лионеля Месси. Аргентинский форвард разозлен тем, что сейчас происходит вокруг клуба. Накануне у Месси разгорелся конфликт со спортивным директором Эриком Абидалем.

Накануне в отставку был отправлен главный тренер Эрнесто Вальверде, а после того, как команду возглавил Энрике Сетьен аргентинец выразил недовольство интенсивностью тренировок, сообщает Спорт24.Ru. Несколько предыдущих матчей "Барсы" аргентинец провел с травмой.

Помимо всего прочего, Месси устал нести ответственность абсолютно за все, что происходит в клубе. За каталонцев он выступает с 2003 года. Действующее его соглашение с "Барселоной" рассчитано до лета 2021 года. Известно, что за ситуацией следит английский "Манчестер Сити", который готов приобрести Месси в случае если тот решит сменить клуб.