Мини-футбол. Казахстан и Испания сыграют на World Cup-2020

В Старом Свете завершились матчи элитного раунда отборочных состязаний к чемпионату мира по мини-футболу (футзалу), который пройдет в сентябре нынешнего года в Литве. Напрямую в финальную часть вышли еще две сборные – Испании и Казахстана.

Как уже сообщали Вести.Ru, ранее в финал прошли команды России и Португалии, а сборные Хорватии и Финляндии, заняв вторые места в группах, должны будут сыграть в раунде плей-офф континентального отбора. Теперь "прямых" финалистов стало четверо.

Испанцы без проблем выиграли турнир в группе "В", последовательно победив соперников из Франции (3:1), Украины (3:1) и Сербии (5:1). В свою очередь сербы в принципиальном поединке за второе место одолели украинцев (5:2), не дав им шанса сыграть в финале.

Турнир в группе "D" стал самым непредсказуемым. Здесь слывшие "бумажными" фаворитами представители Казахстана на старте неожиданно проиграли команде Румынии (1:3). В дальнейшем наши восточные соседи победили Словению (4:3) и Чехию (5:2), став победителями группы. Чехи остались вторыми, а вот румыны упустили свой шанс, сыграв на финише вничью (4:4) с аутсайдерами словенцами.

Итак, от Европы в финальной части чемпионата мира сыграют 5 сборных, включая команду-хозяйку турнира: Литва, Россия, Португалия, Испании и Казахстан. В раунде плей-офф встречаются Сербия – Финляндия и Хорватия – Чехия, которые определят еще двух участников финала World Cup-2020.