Незаметный для УЗИ: красноярцу удалили 6-килограммовый жировик

Гигантский шестикилограммовый жировик удалили 40-летнему жителю Красноярска Тельману Мамедовичу. Три-четыре года мужчина не мог понять, что с ним происходит. Регулярные обследования у гастроэнтеролога и прохождение УЗИ ничего не выявляли.

Это продолжалось до тех пор, пока он не смог есть больше двух раз в день. А когда он ел, то у него сильно раздувался живот и начинались резкие боли, бессонница, сообщает Anews.com. Мужчина испытывал слабость и раздражение. А когда в декабре 2019 года прошел компьютерную томографию, то впал в апатию. Он испугался, что у него рак, когда томография выявила приличную опухоль.

Первая биопсия дала отрицательный результат на онкологию, поясняют медики. Такой же была и повторная биопсия.

Разросшаяся ткань оказалась не онкологией, а липомой. Это доброкачественное образование, которое часто называют жировиком. Обычно оно не беспокоит человека.

Такую липому хирург Станислав Слабнин видел впервые. Он пояснил, что липому не могли столько лет заметить потому, что липома располагалась на передней стенке брюшины. Поэтому при обследовании на аппарате УЗИ доброкачественная опухоль оставалась незаметной.

Сейчас пациент проходит восстановление после операции дома.