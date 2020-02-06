В Италии скоростной поезд сошел с рельсов: есть погибшие

Срочные сообщения приходят из Италии: в провинции Лоди сошел с рельсов скоростной поезд. Погибли двое — машинист и еще один сотрудник железной дороги.

Пострадали около 30 человек. Сейчас на месте работают бригады скорой помощи и спасатели. Причина аварии пока не известна, сообщает Corriere della sera.

Опрокинулись, как минимум, два вагона. Поезд (Frecciarossa) выехал рано утром из Милана и направлялся в Рим. Катастрофа произошла на участке Милан — Болонья.