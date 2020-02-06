Обзор смартфона Samsung Galaxy Note10 Lite: со стилусом в народ

Эта упрощенная модель стала самой доступной во флагманском семействе смартфонов со стилусом S Pen. Обладая приятной внешностью, девайс получил неплохую производительность, яркий Super AMOLED-экран, трио тыловых камер с оптической стабилизацией, батарею повышенной емкости с быстрой зарядкой, 3,5-мм аудио-коннектор, а также свежий системный софт, интерфейс которого заменяет новая версия фирменной оболочки OneUI 2. Вести.Hi-tech разобрались во всех особенностях Samsung Galaxy Note10 Lite.

Первыми смартфонами, которые компания Samsung официально представила в 2020 году, оказались аппараты Galaxy S10 Lite (наш обзор здесь) и Galaxy Note10 Lite. Их принадлежность к флагманским линейкам по названиям сочетается с характеристиками чуть ниже "настоящих" Galaxy S10 и Galaxy Note10 (наш обзор здесь), а цены близки к флагманам и субфлагманам китайских брендов. Напомним, что весьма недешевые аппараты в семействе Galaxy Note позиционируют именно на тех, кто желает "быть более продуктивным или реализовать свои творческие амбиции", поскольку непременным атрибутом подобных девайсов — технологических флагманов – является электронное перо S Pen. И вот наконец-то появился более доступный, ну и, разумеется, несколько упрощенный вариант смартфона "с пером" – Galaxy Note10 Lite.

Обзор Samsung Galaxy Note10 Lite: технические характеристики

Модель: SM-N770F

Операционная система: Android 10 (Q) с фирменной оболочкой One UI 2

Дисплей: 6,7 дюйма, емкостной, безграничный Super AMOLED, разрешение 2400х1080 точек, 20:9, плотность точек на дюйм 394 ppi, стекло Corning Gorilla Glass 5, Always-On-Display

Процессор: 8-ядерный 10-нм 64-разрядный Samsung Exynos 9810 Octa (4 ядра Exynos M3, 2,9 ГГц + 4 ядра ARM Cortex-A55, 1,9 ГГц)

Графика: ARM Mali-G72 MP18

Оперативная память: 6 ГБ, 4-канальная, LPDDR4X, 2 133 МГц

Память для хранения данных: 128 ГБ, гибридный слот для карт памяти microSD/HC/XC (до 1 ТБ)

Тыловой фото-модуль: широкоугольная камера – 12 МП (оптический размер 1/2.55 дюйма, 1,4 мкм), ЭФР 27 мм, апертура f/1.7, фазовый автофокус (Dual Pixel), оптическая стабилизация OIS; телефото камера – 12 МП (оптический размер 1/3.6 дюйма, 1.0 мкм), ЭФР 52 мм (45 градусов), апертура f/2.4, фазовый автофокус PDAF, оптическая стабилизация (OIS), 2X оптический зум; ультра широкоугольная камера – 12 МП, ЭФР 13 мм, апертура f/2.2; видео UHD 4K 2160p@30/60fps, 1080p@30/60fps (EIS), 720p@960fps, светодиодная вспышка

Фронтальный фото-модуль: 32 МП (оптический размер 1/2.8 дюйма, пиксель 0,8 мкм), апертура f/2.2, ЭФР 25 мм, видео UHD 4K 2160p@30fps

Коммуникации: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 ГГц + 5 ГГц), Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.0, USB 2.0 Type-C, USB-OTG, NFC, ANT+, 3,5-мм аудио-коннектор

Связь: GSM/GPRS/EDGE, 3G UMTS, 4G LTE;

Конфигурация слота: nanoSIM (4FF) + nanoSIM (4FF)/microSD/HC/XC

Навигация: GPS/ГЛОНАСС/BDS, A-GPS

Датчики: акселерометр, дактилоскопический сканер (оптический), гироскоп, электронный компас, датчики приближения и освещённости

Аккумулятор: несъемный, литий-полимерный, 4 500 мА*ч, 15-ваттная быстрая проводная зарядка

Габариты: 163,7x76,1x8,7 мм

Вес: 199 г

Цвета: черный, красный, аура

Обзор Samsung Galaxy Note10 Lite: дизайн, эргономика

На первый взгляд отличить Galaxy Note10 Lite от Galaxy S10 Lite довольно затруднительно. Дело в том, что лицевые стороны обоих этих смартфонов выполнены совно под копирку: довольно узкие рамки окружают "безграничные" 6,7-дюймовые экраны, в верхней части которых предусмотрены аккуратные круглые вырезы под оптику фронтальных камер.

У тыловых фото-модулей на задних панелях визуально отличаются лишь формы островных выступов и расположение на них объективов. И только нижний торец корпуса выдает Galaxy Note10 Lite наличием пенала с электронным пером S Pen и, впридачу, 3,5-мм аудиоконнектора. При одинаковых диагоналях дисплеев разница в габаритных размерах между Galaxy Note10 Lite и Galaxy S10 Lite едва различима на глаз: 163,7x76,1х8,7 мм против 162,5x75,6х8,1 мм. Почувствовать перевес "перьевого" смартфона (199 г против 186 г) тоже сможет далеко не каждый. Даже глава линейки — 6,8-дюймовый Galaxy Note10+ (наш обзор здесь) оказывается чуть изящнее "облегченной" модели — (7,9 мм против 8,7 мм) и (196 г против 199 г).

По используемым для корпусов материалам Galaxy Note10 Lite и Galaxy S10 Lite также "близнецы-братья". По крайней мере, оба смартфона собирают следы от пальцев на заднюю панель одинаково быстро.

Что же касается цветов, то, как и у старшего товарища – Galaxy Note10, помимо черного, в наличии красный и "аура". Кстати, у Galaxy S10 Lite последняя расцветка называется перламутровой (в магазинах иной раз указывается как белая). Именно в "ауру" был окрашен Galaxy Note10 Lite, доставшийся нам на тест.

Увы, защита корпуса от пыли и влаги по IPxx для упрощенной модели не предусмотрена.

Всю лицевую панель новинки закрывает защитное стекло, плавно "стекающее" по краям (так называемый эффект 2.5D). Тонкая щель на стыке защитного стекла и рамки корпуса, необходимая для "голосового" динамика, немного отличается по форме от аналогичного конструктивного элемента у Galaxy S10 Lite (если хорошо приглядеться, положив оба аппарата рядом). Прямо под ней сделан круглый вырез в экране для объектива фронтальной камеры.

В нижней части дисплея разместились виртуальные кнопки панели управления — пиктограммы "Недавние приложения", "Домой" и "Назад", которые в настройках предлагается поменять местами или же вообще убрать, заменив жестами. Немного выше зарезервировано место, где на экране блокировки появляется виртуальная площадка встроенного в экран оптического сканера отпечатков.

На правом ребре находятся тонкие, но разные по длине, качелька регулировки громкости и кнопка включения/блокировки. А вот у Galaxy Note10 их надо искать на левом ребре. Стоит также отметить, что процесс выключения смартфона инициируется одновременным нажатием с удержанием кнопки включения блокировки и качельки (на уменьшение громкости).

У Galaxy Note10 Lite левое ребро занимает гибридный слот с лотком, где могут разместиться, либо оба модуля идентификации абонента формата nanoSIM, либо место второго из них займет карта расширения памяти microSD.

На верхнем торце осталось только отверстие для дополнительного микрофона.

В свою очередь, на нижнем торце разъем USB Type-C (USB 2.0) окружают 3,5-мм аудио-коннектор, отверстие для "разговорного" микрофона, решетка "мультимедийного" динамика, а также пенал со стилусом S Pen.

Задняя панель, под которой скрыты антенны интерфейсов NFC и MST (Magnetic Secure Transmission), украшена логотипом Samsung.

Островной выступ для тылового фото-модуля теперь почти квадратной формы, а три объектива и светодиодная вспышка заняли свои места по его углам.

Корпус Galaxy Note10 Lite, как уже отмечалось, довольно маркий, но к тому же еще и скользкий. В настройках смартфона предусмотрены средства для управления одной рукой.

Обзор Samsung Galaxy Note10 Lite: стилус S Pen

Стилус S Pen — именно та "волшебная палочка", которая открывает широкие возможности девайсов семейства Galaxy Note.

Электронное перо с тонким наконечником (0,7 мм) и чувствительностью к силе нажатия (4 096 уровней) позволяет имитировать процесс письма обычной ручкой. Впрочем, с его помощью можно не только писать или рисовать. Так, нажатиями кнопки на корпусе легко делать снимки камерой, листать изображения в "Галерее", управлять воспроизведением музыкальных треков и т.п. S Pen связывается со смартфоном по интерфейсу Bluetooth LE (Low Energy) на расстоянии до 10 метров. Уже изначально можно предположить, что в упрощенном варианте флагмана стилус тоже получился "лайт". И это действительно так. Инерционный измерительный датчик, позволяющий получать информацию о линейных и угловых перемещениях пера, теперь отсутствует.

Для надежного хранения S Pen в корпусе Galaxy Note10 Lite предусмотрен специальный пенал с внутренней защелкой.

Обзор Samsung Galaxy Note10 Lite: экран

Смартфон Galaxy Note10 Lite получил 6,7-дюймовый экран, такой же по размеру как и у Galaxy S10 Lite, где для матрицы Super AMOLED используется панель Infinity-O с отдельным отверстием под оптику фронтального фото-модуля. Заметим, что "Plus" в названии матрицы уже отсутствует. Да и о поддержке технологии HDR10+ информации найти не удалось. При разрешении FHD+ (2400x1080 точек) максимальная плотность пикселей достигает 394 ppi.

Уровень яркости Super AMOLED-экрана можно регулировать вручную или активировав опцию "Адаптивная яркость". Для включения "режима затемнения" по расписанию рекомендуется заблаговременно включить функцию определения местоположения. Фильтр синего света подобным же образом предлагается включать немедленно или по установленному графику (с локализацией местоположения), самостоятельно настраивая его интенсивность.

"Простой" режим отличается от стандартного упрощенным макетом главного экрана и увеличенными размерами элементов. В расширенных настройках вкладки "Полноэкранные приложения" предлагается скрыть круглый вырез под объектив фронтальной камеры, добавив темную полосу в верхней части экрана. В настройках "Режим экрана" следует выбрать между насыщенными и естественными цветами, а также настроить по необходимости баланс белого, используя дополнительные параметры.

Как известно, в режиме Always On Display на выключенный экран выводится время, дата, день недели, заряд батареи и т.п. Отображать эту информацию предлагается либо всегда, либо только после касания дисплея, либо по графику. Заметим, что стиль и цвет используемого изображения выбирается в настройках.

Так называемые панели Edge предлагается использовать в качестве буфера, для быстрого доступа к часто используемым приложениям, к контактам близких друзей, а также для извлечения текста в выбранной области экрана и т.п.

Обзор Samsung Galaxy Note10 Lite: камеры

Тыловые фото-модули Galaxy Note10 Lite и Galaxy S10 Lite отличаются не только формой островных выступов и расположением на них объективов. Дело в том, что все три камеры Galaxy Note10 Lite снабдили только 12-мегапиксельными сенсорами. При этом, основная камера получила оптическую стабилизацию (OIS) для своего светосильного (апертура f/1.7) широкоугольного (ЭФР 27 мм) объектива c быстрым фазовым автофокусом (Dual Pixel). Не обошлось без оптической стабилизации (OIS) и у портретного объектива (ЭФР 52 мм, апертура f/2.4, фазовый автофокус) "телевика", который обеспечивает 2-кратный оптический зум. Ультраширокоугольную камеру оснастили объективом (ЭФР 13 мм, фиксированный фокус) с углом обзора 123 градуса и апертурой f/2.2. В настройках приложения "Камера" есть опция для коррекции искажений по краям изображения.

Таким образом, камеры тылового фото-модуля позволяют легко организовать оптический зум 0,5х-1х-2х, причем сделать это можно простым тапом по соответствующей пиктограмме на видоискателе. А вот цифровое масштабирование позволяет растянуть изображение до 10 раз

Для фронтальной 32-мегапиксельной камеры предусмотрели широкоугольный объектив с фиксированным фокусом, ЭФР 25 мм и апертурой f/2.2.

Для переключения между режимами съемки надо листать экран вправо или влево. В верхней части видоискателя находятся иконки для текущего режима съемки и значок для перехода в настройки камеры. Одна из пиктограмм рядом с кнопкой спуска затвора открывает "Галерею", а другая переключает фото-модули (тыловой/фронтальный). В режиме "Фотография" над текстовыми пиктограммами режимов съемки находятся значки для выбора объектива и кнопка оптимизации сюжета. После активации опции "Рекомендации по снимкам" на видоискатель выводятся подсказки. Режим HDR активирован постоянно или включается при необходимости. Для экономии места в памяти смартфона можно воспользоваться форматом HEIF.

Для "Про"-режима самостоятельно настраиваются значения светочувствительности ISO, выдержки, фокуса, баланс белого и ступени экспокоррекции. Также вручную выбираются способ экспозамера (точечный, матричный, центровзвешенный) и область автофокуса (центровзвешенная или матричная). Чтобы при изменении положения объектов или смене условий освещения камера не выполняла корректировку автоматически, настройки фокуса или экспозиции можно зафиксировать. Сохранять снимки можно одновременно в RAW (DNG) и JPG форматах.

Значок записи видео появляется только в том случае, если перейти в соответствующий режим съемки, например, "Видеозапись". Оба фото-модуля записывают движущееся изображение в максимальном разрешении 4K UHD 2160p (3840х2160 точек) при 30 fps, а тыловой даже при 60 fps. Замедленная (240 fps) и интервальная ("таймлапс") съемка поддерживают FHD-качество (1080р) картинки. Режим "Суперзамедление" (960fps) выполняется только в HD-разрешении (720p). Для уменьшения размера записываемых видеофайлов предлагается использовать кодек H.265/HEVC.

Для плавной съемки динамических сцен рекомендуется стабилизация Super Steady. Однако масштабировать изображение во время записи видео можно только с выключенной стабилизацией.

Перед съемкой можно подобрать подходящий фильтр и опции "бьютификации" лица, включая тон кожи, глаза, линию подбородка и т.п. Отсутствующую светодиодную вспышку во фронтальном фото-модуле предлагается заменить подсветкой экрана. В режиме "Живой фокус" уровень размытия фона выбирается еще до съемки.

А вот после съемки вместо обычного размытия предлагается подобрать другой фильтр, чтобы изменить эффект фона на "спин боке" (вращение), "зум боке" (масштаб) или "точку цвета".

Вообще говоря, фото-возможности Galaxy Note10 Lite показались не менее интересными, чем у Galaxy S10 Lite. Очень помогал 2-кратный оптический зум, а для макросъемки успешно использовалась ручная фокусировка в "Про"-режиме. Не разочаровали также снимки, сделанные на Galaxy Note10 Lite ночью. Примеры фото с тылового фото-модуля можно посмотреть здесь.

Обзор Samsung Galaxy Note10 Lite: звук

В отличие от Galaxy S10 Lite, у Galaxy Note10 Lite сохранили 3,5-мм аудио-коннектор, что стало еще одним плюсом в его пользу. Правда, "мультимедийный" и "разговорный" динамики по-прежнему не умеют работать в паре.

В расширенных настройках звука включается опция объемного звучания Dolby Atmos, получившая четыре профиля — "Авто", "Фильм", "Музыка" и "Голос". Наряду с настраиваемым 9-полосным эквалайзером с пятью пресетами, только при подключении проводных наушников становится доступна функция улучшения качества звука UHQ upscaler. Для выбора оптимального уровня громкости (вызовов, музыки, видео) можно отметить подходящий для своего возраста пресет, или добавить индивидуальный звуковой профиль.

Проводная аудио-гарнитура, помимо своего основного назначения, пригодится еще и в качестве коротковолновой антенны для встроенного FM-тюнера, который умеет записывать онлайн-трансляции в M4A-файлы. Для беспроводных "ушей" в наличии такие Bluetooth-кодеки, как, например, aptX и LDAC, которые поддерживают передачу качественного звука. Приложение "Звукозапись" умеет оставлять закладки на записи и также сохраняет контент в формате M4A. При этом качество фиксации звука предварительно настраивается – высокое (256 кбит/с, 48 кГц), среднее (128 кбит/с, 44,1 кГц) или низкое (64 кбит/с, 44,1 кГц). Одна из опций программы предлагает в реальном времени преобразовывать речь в текст.

Обзор Samsung Galaxy Note10 Lite: начинка, производительность

Базовый чип в Galaxy Note10 Lite установили довольно мощный, но, скажем так, не первой свежести. Ведь Exynos 9810 дебютировал еще на флагманах Samsung образца 2018 года, например, Galaxy S9+ (наш обзор здесь) и Galaxy Note9 (наш обзор здесь). В свое время производитель описывал его, как самый свежий флагманский процессор, оснащаемый кастомными ядрами третьего поколения, обновленной графикой и первым в индустрии гигабитным модемом с поддержкой агрегации до шести несущих. Действительно, Exynos 9810 выпускают по 10-нм техпроцессу FinFET второго поколения, а в его конфигурацию входят четыре процессорных ядра M3 (2,9 ГГц) собственной разработки Samsung и четыре ARM Cortex-A55 (1,9 ГГц), а также графический ускоритель ARM Mali-G72 MP18. Одной из особенностей кристалла стал LTE-модем Cat.18 с поддержкой 6CA и скоростью передачи данных в сети 1,2 Гбит/с. На Galaxy Note10 Lite установлено 6 ГБ 4-канальной памяти типа LPDDR4X (2 133 МГц).

Тестирование Samsung Galaxy Note10 Lite. Результаты в бенчмарках AnTuTu, GeekBench и 3DMark

В смартфоне установлено 128 ГБ встроенной памяти, при этом, хранилище можно расширить картой памяти microSD/HC/XC объемом до 1 TБ. На ее место в комбинированном слоте также претендует второй модуль идентификации абонента (формата nanoSIM). Поддержка технологии USB-OTG позволяет подключать к аппарату USB-флэшки, включая SMI.

Два модуля идентификации абонента формата nanoSIM работают с одним радиоканалом попеременно, то есть, в режиме DSDS. Набор диапазонов сотовой связи LTE-FDD включает b3 (1 800 МГц), b7 (2 600 МГц) и b20 (800 МГц). Из беспроводных коммуникаций стоит также отметить 2-полосный Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 ГГц + 5 ГГц), Bluetooth 5.0 и NFC.

Интерфейс NFC предназначен в основном для бесконтактных платежей, причем с помощью MST должна эмулироваться магнитная полоска платежных карт для устаревших терминалов без поддержки NFC. Кроме того, NFC в тандеме с соответствующим приложением сможет прочесть баланс не только московской транспортной карты "Тройка", но и подмосковной "Стрелки".

Для навигации и определения местоположения используются спутниковые системы GPS и ГЛОНАСС, а также BDS и Galileo. Помимо этого, поддерживается технология A-GPS.

Обзор Samsung Galaxy Note10 Lite: автономность

По емкости батареи в 4 500 мА*ч Galaxy Note10 Lite опять же не отличается от Galaxy S10 Lite. А вот среди других обладателей "магических" стилусов S Pen, в частности, Galaxy Note10 и Galaxy Note10+, аккумулятор упрощенной "десятки" выглядит более внушительно — (4 500 мА*ч против 4 300 мА*ч) и (4 500 мА*ч против 3 500 мА*ч), соответственно. Поскольку со смартфоном на тест нам не предоставили никаких аксессуаров, то можно только предполагать, что быстрой зарядкой будет занят 25-ваттный адаптер Super Fast Charging (вроде бы есть возможность докупить 45-ваттный зарядник). Чтобы залить имеющуюся емкость "под горлышко", ему понадобится не менее полутора часов. Производитель обещает, что за один час можно зарядить Galaxy Note10 Lite на целый день работы, а при 100% заполнении батареи ее хватит на 16/17 часов (LTE/Wi-Fi) серфинга по интернету или 27 часов разговоров (в сети 4G). Во время воспроизведения тестового набора видеороликов в формате MP4 (аппаратное декодирование) на полной яркости каждый час заряд батареи уменьшался примерно на 6,5% (в течение 6 часов).

Требуемый режим питания — "Оптимизированный", "Средняя экономия" или "Максимальная экономия" выбирается самостоятельно. Впрочем, можно положиться на автоматику, активировав опцию "Адаптивный режим питания". Для увеличения автономности смартфона в настройках собран ряд соответствующих опций.

Обзор Samsung Galaxy Note10 Lite: особенности программного обеспечения

Как и Galaxy S10 Lite, модель Galaxy Note10 Lite работает под управлением операционной системы Android 10 (Q), интерфейс которой скрыт за свежей фирменной оболочкой One UI 2.

Среди заметных изменений в этом лончере – обновленный ночной режим и функции экрана блокировки Smart Lock. Переработка интерфейса позволила уменьшить количество всплывающих окон, сделать индикаторы загрузки более понятными, упростить организацию кнопок и т.п. Для лучшей читаемости цвет текста на экране блокировки автоматически изменяется в зависимости от выбранных обоев. Многие элементы интерфейса стали теперь более компактными. Так, на панели быстрых переключателей и уведомлений помещается уже не 12 (4х3), как в первой версии One UI, а 16 (4х4) значков. Кстати, прямо с этой же панели можно активировать запись видео с экрана (скринкаст). А вот изображение ползунка регулировки громкости при нажатии на него с удержанием увеличивается в размерах.

Режим управления одной рукой запускается двойным тапом по виртуальной кнопке "Домой" или свайпом вниз в нижней части экрана. В настройках навигационной панели предлагается выбрать порядок пиктограмм "Недавние приложения" и "Назад". Предусмотрено два набора управления жестами – фирменные от Samsung (вверх от нижнего края экрана) и "классические" Android 10 (от нижнего края и от боковых краев экрана).

Чтобы закрыть одну программу в горизонтальном списке запущенных приложений, нужно смахнуть ее карточку вверх. Все разом закроются после тапа по надписи "Закрыть все". Тапом по значку приложения в верхней части его карточки открывается меню опций, позволяющее, например, запустить программу на разделенном экране или открыть ее во всплывающем окне. При этом, прозрачность этого окна можно настроить вручную с помощью специального ползунка.

Разблокировка Galaxy Note10 Lite по лицу и по папиллярным узорам на пальцах ничем не отличается от подобных процедур для Galaxy S10 Lite. Фиксация данных лица выполняется в два этапа – с очками и без них, а сохранить с помощью дактилоскопического сканера с оптическим датчиком можно максимум три отпечатка пальцев (обычно пять). Подобные биометрические методы рекомендуются не только для разблокировки смартфона, но и для удостоверения своей личности в приложениях или интернете (Samsung Pass). Стоит еще раз напомнить, что все это удобно, но далеко не всегда безопасно.

При извлечении S Pen из пенала в смартфоне на экране сразу предлагается меню контекстных действий, которое можно изменить или расширить. Напомним, что из-за отсутствия в начинке электронного пера 6-осевого инерционного датчика, взмахи в воздухе "волшебной палочкой" теперь не поддерживаются. Набор возможностей сводится к одиночному или двойному нажатию кнопки на стилусе (за это спасибо Bluetooth).

Даже если вы совершенно не умеет рисовать, Galaxy Note10 Lite сможет предложить вам несколько весьма полезных функций, среди которых быстрый перевод слов с одного языка на другой, увеличение нужных областей экрана, поиск продуктов онлайн по их изображениям и т.п.

На выключенном экране можно оставлять разноцветные рукописные заметки с возможностью их последующего редактирования.

Распознавание рукописного текста (в том числе и на русском) встроили в предустановленное приложение Samsung Notes, предусмотрев из него экспорт результатов в такие форматы, как PDF и Microsoft Word.

Обзор Samsung Galaxy Note10 Lite: покупка, выводы

Смартфон Galaxy Note10 Lite, получив некоторые упрощения по сравнению с топовыми моделями во флагманском семействе, стал самым доступным аппаратом с электронным пером S Pen. Помимо приятной внешности, этот девайс может похвастаться неплохой производительностью, ярким и экономным Super AMOLED-экраном, трио тыловых камер с оптической стабилизацией и 2-кратным оптическим зумом, батареей повышенной емкости, дополненной быстрой зарядкой, 3,5-мм аудио-коннектором, а также свежим системным софтом (Android 10), интерфейс которого заменяет новая версия фирменной оболочки OneUI 2.

К сожалению, у корпуса отсутствует сертификация на пыле- и влагозащиту, а вторую nanoSIM и карту памяти microSD невозможно установить в смартфон одновременно.

Рекомендованная цена Galaxy Note10 Lite на старте продаж — 39 990 рублей. Это почти в два раза дешевле, чем стоит самая старшая модель в линейке – Galaxy Note10+ (74 990 рублей). Конечно, у "старшего товарища" круче процессор, лучше экран и камеры, есть беспроводная зарядка и стереодинамики.

Так как конкурентное преимущество Galaxy Note10 Lite кроется в возможностях электронного пера S Pen, именно его наличие затрудняет подбор для этого смартфона достойного соперника в одной ценовой категории. Ведь даже перед покупкой Galaxy S10 Lite, несмотря на его топовый процессор и 48-мегапиксельную камеру, стоит подумать о Galaxy Note10 Lite, как о возможной альтернативе, которая обладает таким эксклюзивом, как стилус S Pen ну и 3,5-мм аудио-коннектором в придачу. К тому же, Galaxy Note10 Lite оказывается еще и дешевле Galaxy S10 Lite (39 990 рублей против 44 990 рублей).

Итоги обзора Samsung Galaxy Note10 Lite

Плюсы:

Возможности стилуса S Pen

Приятная внешность

Неплохая производительность

Яркий и экономный Super AMOLED-экран

Трио тыловых камер с оптической стабилизацией и 2-кратным оптическим зумом

Батарея повышенной емкости, дополненная быстрой зарядкой

Наличие 3,5-мм аудио-коннектора

Свежий системный софт (Android 10 + One UI 2)

Минусы: