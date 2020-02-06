Цены на жилье в России могут вырасти на 25%

Новая схема работы с дольщиками защитила граждан и повысила требования к застройщикам. Строить стали медленнее, и это может привести к росту стоимости жилья на четверть за 2 года, прогнозируют девелоперы и эксперты.

О неутешительном прогнозе стало известно в Совете Федерации. Первый зампред комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Лисовский ранее участвовал в разработке закона о долевом строительстве. Этот закон и поменял правила игра на рынке недвижимости. Теперь застройщики не привлекают напрямую деньги граждан для строительства.

Эти деньги хранятся на спецсчетах в банках (эскроу-счета), а застройщики возводят дома за счет кредитов и только после сдачи дома в эксплуатацию получают обратно потраченные деньги. Но банки строги к застройщикам — не всем компаниям удалось пройти строгий отбор и получить кредиты для строительства. На рост цен повлияет и стоимость кредитов — ведь раньше застройщики привлекали деньги "бесплатно" — сразу у дольщиков.

По мнению Лисовского, рост цен станет заметным летом 2021 года.

"Известия" опросили девелоперов и они сошлись в одном — цены вырастут до 20-25% в зависимости от региона. В Москве уже отмечен рост стоимости жилья на 9-13%.