В презервативах обнаружили изопропанол и цинк

Не все презервативы, продающиеся на кассах супермаркетов и в аптеках, оказались безвредны. Роскачество анонсировало исследование "изделий № 2", результаты которого будут опубликованы в течение февраля. Но уже ясно, что в некоторых кондомах, продающихся в российской рознице превышены допустимые уровни цинка и изопропанола.

Специалисты Роскачества по 60 показателям проверили 17 латексных презервативов самых популярных марок из России, Великобритании, Китая, Таиланда, ФРГ, США и Малайзии. В итоге выяснилось, что уровень цинка превышен в трех образцах, изопропила — в двух.

В принципе, ничего страшного ни в цинке, ни в изопропиле нет. В небольших количествах оба вещества используются как антисептики. Так, изопропиловый спирт в последнее время в медицине все чаще заменяет этанол. Например, для пропитки антисептических салфеток. Однако, подобно своему этиловому "коллеге", он вызывает опьянение, причем, наркотический эффект в 2 раза выше аналогичного у этанола. А вот превышение уровня изопропила нежелательно, поскольку он в 6 раз токсичнее этанола, и может вызвать отравление.

Что касается цинка, то он вообще жизненно необходим человеку, поскольку участвует в продуцировании спермы, гормонов, витамина Е, а также необходим для расщепления алкоголя в организме. В небольших количествах металл и его производные также используется как антисептик. Однако при "передозировке" цинка происходит тяжелое отравление, приводящее к малокровию и бесплодию.