Товарооборот России и Великобритании вырос сразу на четверть

Баталии и споры за условия выхода Великобритании из Евросоюза не помешали России и Соединенному Королевству в 2019 году увеличить взаимный торговый оборот на 25%.

Торговый оборот между Россией и Великобританией по итогам года достиг 17 миллиардов долларов, заявил РИА Новости торговый представитель РФ в Соединенном Королевстве Борис Абрамов.

На рост торговли между двумя странами мог повлиять Brexit - страна ускоренно выходит из ЕС.

Для сравнения: в 2018 году Россия и Великобритания увеличили взаимные поставки товаров на 8% до 13,7 миллиарда долларов.

К всплеску товарооборота привело увеличение поставок российской продукции в Великобританию. Британцы активно покупают в России удобрения, продукцию химической промышленности, металлы, древесину.

Россия намерена сохранить и укрепить торговые отношения после Brexit и планирует заключить с Великобританией новое всеобъемлющее торговое соглашение.