В Иркутске глава ОПГ фальшивомонетчиков получил 10,5 лет колонии строгого режима

В Иркутске группу фальшивомонетчиков приговорили к 10,5 годам колонии строгого режима. Расследование дела продолжалось более 1,5 лет. Оперативники задержали всех членов ОПГ еще в сентябре 2018 года, сообщает ГТРК "Иркутск".

Схема сбыта подделок была предельно простой — злоумышленники заказывали еду с доставкой по различным адресам в частном секторе города. С прибывшим курьером обвиняемые расплачивались купюрами в 5 тысяч рублей.

Позже полицейские обнаружили тайник с фальшивыми деньгами и ящик с наркотиками, также принадлежащий мошенникам. Сбытом запрещенных веществ занимался 20-летний "руководитель" криминального бизнеса. Суд назначил ему наказания в виде тюремного заключения. Двое его подельников получили по 2,5 года условно.