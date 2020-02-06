Новое в госуслугах: штрафы за нарушения ПДД можно будет оспорить онлайн

В судьбе проекта по реализации возможности обжалования штрафов за нарушения ПДД при помощи сервиса госуслуг наметился просвет: функция может заработать уже весной-2020. По другим сведениям, сервис выглядит "сырым" и неработоспособным.

Подготовленный инициаторами комплект поправок в КоАП, реализующий возможность онлайн-обжалования, уже одобрен комитетом Госдумы по госстроительству, а в течение февраля будет рассмотрен в парламенте. Как уточняет "Коммерсант", пока речь идет только о возможности обжалования штрафов, выписанных на основании показаний комплексов автоматической фиксации, но в будущем функционал сервиса планируется расширить. Проект нового КоАП в целом предусматривает обжалование через госуслуги штрафов за все административные правонарушения, но кодекс будет принят только 1 января.

По данным источников издания, в апреле-мае можно будет не выходя из дома обжаловать решения ГИБДД и судов первой инстанции, а к концу года через интернет разрешат общаться и с высшими судами, и с региональными ведомствами - например, Московской административной дорожной инспекцией.

Опрошенные "Коммерсантом" эксперты утверждают, что технически сервис еще не готов. По словам первого зампреда комитета Госдумы по госстроительству Вячеслава Лысакова, наладка программной части сервиса отложит его запуск на 2021 год. Кроме того, эксперты утверждают, что на самом деле речь идет не о полноценном переводе механизма обжалования на электронные рельсы, а лишь об упрощении процедуры подачи жалоб.

Между тем, в Минкомсвязи уверяют, что технические работы уже практически завершены, и тестирование совместимости систем ГИБДД и госуслуг идет с января.