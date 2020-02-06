10 самых интересных для детей городов России

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выявил самые интересные для детей российские города для экскурсионных поездок в 2020 году.

По данным Tvil.ru, туристы с детьми бронируют поездки на период от 1 до 11 ночей и потратят на аренду жилья для отдыха от 1,2 до 7,4 тысячи рублей в сутки.

Ниже расскажем о 10 самых интересных городах России для детей.

Калининград

В Калининграде расположены музеи (Мирового океана, Музей янтаря, Музей изобразительных искусств, Историко-художественный, Научный морской музей Атлантического НИИ морского рыбного хозяйства и океанографии, Гидробиологический музей им. Н. С. Гаевской, музеи фортификации и т. д.), театры. Кроме того, в Калининграде расположен один из самых больших и старейших зоопарков в современной России, ботанический сад.

Новосибирск

Новосибирск — крупнейший торговый, деловой, культурный, транспортный, образовательный и научный центр Сибири. Часто Новосибирск именуют неофициально «Столицей Сибири».

Москва

Москва — самый популярный туристический центр России. Кремль, Красная площадь, Новодевичий монастырь и Церковь Вознесения в Коломенском входят в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

Краснодар

Краснодар — главный культурный центр Кубани. В городе много ВУЗов, 30 музеев, 8 концертных залов, цирк, постоянно проводятся поэтические вечера, функционирует несколько авангардистских театров.

Казань

В течение года в Казань приезжает более миллиона туристов. В любое время года многочисленные туристы активно посещают Казанский кремль, памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО, и многочисленные прочие достопримечательности Казани, а также окрестностей.

Симферополь

В Симферополе действуют краеведческий, этнографический и художественный музеи, дом-музей Ильи Сельвинского, научная библиотека им. И. Франко, несколько театров: Русский академический драматический театр им. М.Горького, Государственный академический музыкальный театр Республики Крым, Крымскотатарский академический музыкально-драматический театр, филармония, кукольный театр, цирк.

Ростов-на-Дону

В Ростове-на-Дону есть несколько театров. Каждый из них не похож на другие и имеет свою историю и традиции. Уникальными коллекциями по истории города Ростова-на-Дону и Донского края располагает Ростовский областной музей краеведения.

Кисловодск

Кисловодск входит в состав эколого-курортного региона Кавказские Минеральные Воды. С 17 января 2006 года Кисловодск является городом-курортом федерального значения.

Санкт-Петербург

Санкт-Петербург — важный экономический, научный и культурный центр России, крупный транспортный узел. Исторический центр города и связанные с ним комплексы памятников входят в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Это один из самых важных в стране центров туризма. Среди наиболее значимых культурно-туристических объектов: Эрмитаж, Кунсткамера, Мариинский театр, Российская национальная библиотека, Русский музей, Петропавловская крепость, Исаакиевский собор, Невский проспект.

Петрозаводск

В Петрозаводске действует три государственных и республиканских музея. В Петрозаводске действуют пять профессиональных театров. В Петрозаводске находится Карельская государственная филармония. Это крупнейшая в республике концертная организация. Онежская набережная — музей под открытым небом, в котором находится памятник основателю города — императору Петру I, многочисленные памятники-подарки от городов-побратимов, Дерево желаний, а также другие интересные скульптуры и сооружения.