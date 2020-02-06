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6 февраля 202010:45

Матч студенток-баскетболисток в США закончился жестокой дракой

championat.com

В США весьма популярны состязания студенческих баскетбольных команда в рамках лиги NCAA. В них участвуют и юноши, и девушки. И вот очередной матч женских сборных университетов Алабамы и Южного Техаса завершился настоящим побоищем.

Что интересно, драка между спортсменками случилась в игре, где практически не было интриги: представительницы Техаса вели с разницей более чем в 20 очков – 81:54. И, как сообщает Чемпионат.Com, довольно сложно понять, что именно спровоцировало масштабную потасовку в концовке встречи.

Руководители университета Алабамы опубликовали сообщение по поводу драки, в котором осудил поведение своей женской команды. Объявлено, что администрация будет совместно с представителями вуза Южного Техаса разбираться в ситуации.

"Мы расследуем инцидент, который произошёл на арене "Данн-Оливер Акадом" в концовке баскетбольной игры между женскими командами, — заявила директор спортивного отдела университета Дженнифер Линн Уильямс. – Поведение некоторых наших баскетболисток было недопустимым".

Алабама и Южный Техас будут работать вместе с руководством конференции, чтобы "определить соответствующие последующие шаги", согласно опубликованному пресс-релизу. Конференция SWAC и оба университета активно изучают произошедшие события, "чтобы оставить в прошлом этот печальный инцидент".

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