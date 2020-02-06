Уже скучаю по тебе: Кэтрин Зета-Джонс попрощалась с Дугласом

После смерти известного голливудского актера Кирка Дугласа его невестка Кэтрин Зета-Джонс опубликовала на своей странице в Instagram трогательную прощальную запись и фотографию, сделанную на 99-летии Дугласа в 2015 году. На снимке актриса целует своего свекра в щеку.

"Моему дорогому Кирку. Я буду любить тебя до конца своих дней. Уже скучаю по тебе. Спи спокойно", — подписала фотографию Кэтрин Зета-Джонс.

Кирк Дуглас (настоящее имя Исур Данилович) скончался 5 февраля в возрасте 103 лет. За свою творческую жизнь артист снялся в 90 фильмах. Всемирную известность ему принесли фильмы "Жажда жизни", "Спартак", "Викинги". После 80 лет он оставил кино и занимался благотворительностью и писательской деятельностью.

О смерти знаменитости сообщил его сын, актер Майкл Дуглас.

"Для всего мира он был легендой, актером из золотого века кино", — написал он​​​. При этом Майкл особо отметил, что для Кэтрин он был чудесным свекром.