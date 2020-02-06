Вести.net: cотовые операторы придумали новый способ борьбы с мошенниками

Операторы связи придумали как бороться с мошенниками, которые звонят пользователям от имени банков. Финансовые организации будут передавать операторам информацию о контактах с клиентами, которая поможет понять кто им звонит, сотрудник банка или мошенник.

Платформы для защиты пользователей уже разработали МТС, Tele2, "Мегафон" и "Билайн". По данным издания РБК, новая система у каждого оператора создана на базе программного обеспечения шведской компании, а вот аналитические алгоритмы уже собственного производства. Со стороны банков в эксперименте участвуют ВТБ, МТС Банк, "Газпромбанк", "Райффайзенбанк", "Московский кредитный банк" и "Тинькофф банк".

С последним тестировала свою программу компания Tele2. У них похожая на МТС система, во время звонка оператор сопоставляет данные с CRM-системой банка, если финансовая организация вызов не подтверждает, то он помечается как подозрительный. Также Tele2 сопоставляет данные звонков с местоположением тюрем, чтобы исключить мошенничество из тюремных call-центров. "Мегафон" пока еще тестирует свою систему превентивного оповещения банка о подозрительных звонках из номеров из черного списка.

Сергей Хренов, директор по предотвращению мошенничества и потерь доходов ПАО "Мегафон": "Начиная уже с прошлого года, мы по просьбам банков начали активно блокировать вызовы с номеров банков, которых подставляли мошенники. То есть если, например, сейчас мошенник попробует позвонить абоненту "Мегафона" и подставить номер "Сбербанка" или "Ситибанка" этот вызов не пройдет. Такие вызовы заблокированы в нашей сети. С одной стороны это какой-то накал проблемы сняло, с другой стороны мы начали наблюдать, что мошенники тоже меняют свое поведение и вместо подстановки номера центрального банка они просто подставляют любой другой номер". Подробности - в программе Вести.net.