Десятки машин столкнулись под Красноярском из-за тумана и гололеда

Массовая авария произошла около деревни Сухая Балка на трассе Р-255 — по последним данным столкнулись 29 автомобилей. Дорога была перекрыта.

Причиной аварии стали погодные условия — гололед и сильнейший туман. На месте работают сотрудники ДПС.

Пресс-служба регионального ГУ МВД сообщила изданию "Красноярск.Online", что в аварии пострадали два человека, которые были госпитализированы.