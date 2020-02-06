Пять городов претендуют на проведение финала Кубка России по футболу

Финальный матч футбольного Кубка России пройдет 13 мая, а место его проведения пока неизвестно. Российский футбольный союз определит город и стадион, принимающий решающую встречу. За право принять финал поборются представители пяти городов.

Все арены, из которых РФС предстоит выбрать одну, в 2018 году принимали матчи чемпионата мира. Это стадионы в Екатеринбурге, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону и Саранске.

Стоит отметить, что с 1993 по 2008 годы финальные матчи неизменно проводились в Москве. После этого Кубок страны принимали 11 разных городов, среди которых из объявленного ныне списка были только Ростов-на-Дону (2010 год) и Екатеринбург (2012). Эксперты считают, что фаворитами в нынешней гонке являются Нижний Новгород и Калининград.