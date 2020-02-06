ЦБ Индии сохранил ставку без изменений, повысив прогноз инфляции

Резервный банк Индии сохранил ключевую процентную ставку на прежнем уровне, стремясь поддержать экономический рост и сдержать ускоряющуюся инфляцию.

Ставка прямого РЕПО была сохранена на уровне 5,15%, следует из сообщения Резервного банка Индии. Это решение стало совпало с ожиданиями всех 37 экономистов, опрошенных Bloomberg.

Регулятор сохранил "стимулирующую" позицию в отношении монетарной политики.

Все шесть членов комитета по монетарной политики проголосовали за сохранение стабильных ставок и мягкой денежно-кредитной политики.

"Комитет по монетарной политике признает, что существует пространство для будущих действий в отношении денежно-кредитной политики, — говорится в сообщении центробанка. — Однако темпы инфляции повышенные и остаются на восходящей траектории".

Годовая инфляция в Индии в декабре подскочила до 7,35%, в основном за счет цен на продовольствие, и достигла самого высокого уровня более чем за пять лет.

Резервный банк Индии снизил процентные ставки в совокупности на 135 базисных пунктов в прошлом году. В декабре регулятор неожиданно сохранил ключевую ставку на прежнем уровне из-за опасений по поводу ускорения инфляции.

Сейчас ЦБ Индии ожидает, что инфляция в текущем IV квартале 2020 финансового года достигнет 6,5%. В декабре регулятор прогнозировал, что инфляция составит 4,7-5,1% во втором полугодии текущего финансового года.

Центральный банк повысил прогноз инфляции на первое полугодие следующего фингода, которое завершится в сентябре, с 3,8-4% до 5-5,4%

Рост ВВП Индии, по прогнозам центробанка, в следующем финансовом году, который начнется в апреле, ускорится до 6% по сравнению с 5% в текущем фингоду.

Регулятор отметил понижательные риски для роста от коронавируса, предупредив, что вспышка вируса в Китае может "повлиять на приток туристов и мировую торговлю".