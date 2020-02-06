"Союз" начал сходить с орбиты

На Землю возвращается экипаж 61-й космической экспедиции. Расстыковка пилотируемого корабля "Союз МС-13" с Международной космической станцией прошла успешно. На его борту россиянин Александр Скворцов и итальянец Лука Пармитано, а также американка Кристина Кук, которая установила рекорд для женщин по длительности пребывания на орбите.

Она провела на международной космической станции почти год — 328 суток, отмечает телеканал "Россия 24". В 11 часов 18 минут на "Союзе МС-13" включились двигатели на торможение. Через полчаса пилотируемый корабль разделится на отсеки. Спускаемый аппарат с экипажем и грузами продолжит управляемый спуск к Земле, остальные части корабля сгорят в плотных слоях атмосферы.

Посадка спускаемого аппарата планируется в 12 часов 12 минут к юго-востоку от города Джезказгана в Казахстане. Космонавты просили встретить их на земле свежими яблоками. Для встречи космического экипажа задействованы три самолета, 12 вертолетов, шесть поисково-эвакуационных машин, а также 15 единиц вспомогательной техники. Поисково-спасательная операция координируется из пяти пунктов управления.

На МКС остались работать Олег Скрипочка, он теперь командир экипажа, а также американцы Эндрю Морган и Джессика Меир.