"Аэрофлот" запускает регулярные рейсы в Сингапур

Авиакомпании с оптимизмом смотрят в будущее — коронавирус будет побежден, и пора готовить новые планы. "Аэрофлот" с 6 февраля открывает продажи билетов в Сингапур, полеты начнутся в октябре.

"Аэрофлот сегодня открывает продажи билетов в Сингапур. Прямые регулярные рейсы по этому направлению будут выполняться с 25 октября 2020 года пять раз в неделю", — сообщается на сайте крупнейшей в стране авиакомпании.

На этом маршруте "Аэрофлота" запустит дальнемагистральный самолет А350-900 в трехклассной компоновке.

Сингапур — одно из самых популярных направлений в мире. Город-государство на острове у побережья Малайзии давно привлекает внимание туристов климатом, сильной экономикой, небоскребами и мультикультурой.



"Аэрофлот" давно планировал этот маршрут, но с приходом в парк авиакомпании новых дальнемагистральных А350 это путешествие стало удобным.

Авиакомпания намерена стать сильным игроком на одном из важнейших транзитных рынков Европа-Азия. Рейсы в Сингапур помогут привлечь пассажиров из Лондона, Парижа, Цюриха, Амстердама, Рима, Мадрида, Стокгольма и других европейских столиц. В итоге транзитный узел "Аэрофлота" в Шереметьево укрепит свои позиции на рынке транзитных перевозок.

Группа "Аэрофлот", крупнейший авиаперевозчик России, в 2019 году увеличила перевозки пассажиров на 9 процентов до 60,7 миллиона человек, в т. ч. авиакомпания "Аэрофлот" перевезла 37,2 миллиона пассажиров, что на 4,1 процента больше, чем за прошлый год.