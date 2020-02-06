iOS 13.4 превратит iPhone и Apple Watch в ключи от машины

В выпущенной накануне первой бета-версии операционной системы iOS 13.4 обнаружен новый API - CarKey. Он позволит мобильным устройствам Apple выступать в качестве ключа для совместимых моделей автомобилей.

Для этого машина должна быть оборудована беспроводным интерфейсом NFC - он же используется, когда при помощи iPhone или Apple Watch расплачиваются в магазине.

Однако, как пишет 9to5google со ссылкой на документацию Apple, авторизации через Face ID, Touch ID или ввод пин-кода для отпирания и запуска двигателя не потребуется. Более того, смартфон вообще может оставаться выключенным.

CarKey также позволит давать доступ к автомобилю родственникам или друзьям, отправив приглашение через приложение Wallet. В нём же предстоит начинать процесс сопряжения автомобиля и iPhone.