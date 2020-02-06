Австрийская OMV в 2019 году вложила в проект "Северный поток-2" 113 млн евро

Австрийская компания OMV в 2019 г. вложила в проект "Северный поток-2" 113 млн евро, в том числе в IV квартале 2019 г. — 25 млн евро. Строительство газопровода "Северный поток-2" временно приостановлено из-за санкций США.

Партнерами "Газпрома" по проекту выступают Wintershall, OMV, Shell, Engie и Uniper. Стоимость строительства газопровода оценивают в 9,5 млрд евро.

По сведениям "Газпрома", к октябрю 2019 г. иностранные партнеры профинансировали оператора стройки Nord Stream 2 AG на 4,024 млрд евро. В том числе 2,164 млрд евро предоставлены на срок до 2019 г., 1,859 млрд евро — до 2025 г.