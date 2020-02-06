Аптечный рынок реформируют: в Госдуме готовится закон по борьбе с завышением цен аптеками

Законодатели оперативно примут решения по защите интересов россиян. Накануне президент России Владимир Путин призвал строго реагировать на факты завышения цен аптеками из-за коронавируса.

Первый зампред фракции "Единая Россия" Андрей Исаев сообщил о законопроекте против завышения цен аптеками.

Депутаты, ФАС и Минздрав завершают его доработку и проект закона будет внесен в Госдуму в ближайшее время.

"Законопроект в настоящий момент мы концептуально одобрили, и проходит процесс доработки с участием антимонопольной службы, министерства здравоохранения, министерства промышленности и торговли", — отметил Исаев (заявление размещено на сайте "ЕР").

По его словам, сейчас работа аптек не урегулирована. Например, работа продуктовых торговых сетей регулируется строгим законом, но "подобного закона не существует в отношении тех же аптечных сетей. Само такое понятие отсутствует в нашем законодательств".

Закон также вводит разделение лицензирования — "полная лицензия на аптечную деятельность" и "неполная лицензия".

Новый закон устранит недостатки регулирования аптечных сетей и завышение цен будет исключено.

В России нет эпидемии, но ряд аптек решил нажиться на страхе перед китайским коронавирусом: цены на маски поодскочили до 70 рублей.

В Китае число случаев заражения коронавирусом превысило 28 тысяч, число умерших достигает почти 600 человек.