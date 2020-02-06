Бой Макгрегор – Серроне вошел в Топ-10 по просмотрам в UFC

Поединок по смешанным единоборствам в Абсолютном бойцовском чемпионате между Конором Макгрегором и Дональдом Серроне вошел в десятку самых просматриваемых боев промоушена. Был продан миллион платных трансляций на стриминге ESPN+.

Примечательно, что для самого ESPN эта цифра стала рекордной с момента начала сотрудничества с UFC Спортс.Ru. Общая выручка промоушена только за трансляции составила 75 миллионов долларов.

Напомним, что Макгрегор одержал победу над "Ковбоем" Серроне в первом раунде уже спустя 40 секунд после начала поединка. Их бой ознаменовал возвращение ирландского бойца в октагон после паузы в 14 месяцев.

Отметим, что самый просматриваемый поединок в UFC также связан с Конором. Его бой против бойца из России Хабиба Нурмагомедова собрал 2,4 миллиона просмотров.