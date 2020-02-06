Kia представила маленький и доступный кроссовер Sonet

Появление на выставке в Нью-Дели прототипа по имени Sonet оказалось прозрачным намеком на будущее: вседорожник дебютировал в ранге концепт-кара, однако его серийную версию покажут уже через полгода. И, возможно, однажды Sonet появится и за пределами Индии.

На рынке этой страны Kia планирует позиционировать новинку как транспорт для молодых, современных и динамичных. Этот статус кроссовера стилисты марки попытались отразить в его эффектном внешнем виде, снабдив новинку попутно и положенными фирменными чертами - например, оригинальным светодиодным рисунком ходовых огней и соответствующей решеткой радиатора (тоже с подсветкой).

Интерьер концепта, меж тем, никому не показали: Sonet дебютировал с наглухо тонированными стеклами. Однако известно, что концепт снабдили продвинутой мультимедийной системой с 10,25-дюймовым монитором, набором телематических сервисов, акустикой Bose и тому подобное.

Неизвестны и подробности о силовой установке Sonet, хотя его серийная модификация получит, вероятнее всего, те же моторы, что и соплатформенный Hyundai Venue. Единственный намек на продвинутость "Сонета" по этой части - сообщение о некоей "интеллектуальной" механической коробке iMT. Продажи Kia Sonet в Индии стартуют уже во второй половине года, так что все подробности фирма раскроет в ближайшее время.

Кроме полноценной новинки, Kia показала в Дели еще и доработанную модификацию нашумевшего "Селтоса" с фирменным именем X-Line - по официальному заявлению, "более брутальную". Отличается она, впрочем, лишь измененным оформлением бамперов и решетки радиатора, багажником на крыше и защитными накладками по бортам. О серийных перспективах Seltos X-Line пока ничего не известно.