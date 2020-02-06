В украинском учебнике по географии разместили карту сказочной страны

Не успели "остыть" новости о том, что в украинском учебнике по истории для 10 класса опубликовали фото 1932 года "Обед на небоскребе", на которое "вкрался" актер Киану Ривз, как журналисты обнаружили еще одну необычную иллюстрацию.

В учебном пособии по географии для 6-классников, которое было издано в 2014 году и рекомендовано Министерством образования Украины, на 36-й странице (в разделе "Ориентация на местности") разместили карту фантастической страны из ролевой компьютерной игры Skyrim.

Было ли это сделано случайно, или же намеренно, авторы учебника Валерия Пестушко и Анна Уварова пока не пояснили.

Что же касается мема с Киану Ривзом, то автор этого учебника по истории — кандидат исторических наук Игорь Щупак – объяснил его появление намерением привлечь внимание учащихся, чтобы информация воспринималась легче.



Он также сообщил, что с этой целью практикует "вкрапление" в учебники по истории разных мемов и исторических анекдотов, и фото 1932 года с Ривзом в издании – не единственный фейк.