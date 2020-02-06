Украинского дипломата в Молдавии заподозрили в изнасиловании несовершеннолетней

Украинского дипломата заподозрили в изнасиловании несовершеннолетней в Молдавии. В связи с дипломатической неприкосновенностью мужчину не задержали. Об инциденте сообщил портал Deschide.md со ссылкой на информированный источник.

По информации портала, дипломат вступил в интимную связь с 17-летней девушкой. Сообщается также, что к преступлению причастен еще один мужчина: его уже задержали.

По данным "КП Молдова", речь идет о 37-летнем консуле в Бельцах Александре Сторожук.

Сотрудница посольства Украины в Молдавии Алла Отверченко сообщила изданию, что информация о причастности консула к преступлению сейчас проверяется.

"Он не задержан, обвинений в каком-либо преступлении ему не предъявлены, – сказала она. – Насколько я знаю, он на месте, работает".

Собеседница издания добавила, что до окончания расследования, которое ведут правоохранительные органы Молдавии, больше не может дать комментариев.

В консульстве Украины в Бельцах отметили лишь, что в данный момент там ведется прием граждан.