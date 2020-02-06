В Бурятии отец несколько лет душил и избивал свою маленькую дочь

Житель Бурятии проведет три года и семь месяцев в заключении за изощренные методы воспитания малолетней дочери. Суд признал 33-летнего мужчину истязателем и отправил в колонию общего режима.

Срок уроженец одного из сел Мухоршибирского района получил за то, что вышел "за рамки разумных мер воспитательного воздействия" — постоянно избивал дочь, даже за мелкие провинности. Традиционными методами — кулаками и ремнем — он не ограничивался: душил и бил головой об стол.

Свидетели утверждают, что однажды мужчина вывел девочку на улицу и заставил бежать перед машиной, тогда как сам он постепенно набирал скорость. Сама пострадавшая всегда покрывала отца в разговорах с учителями и знакомыми — утверждала, что кровоподтеки и синяки она получила во время игр.

Конец издевательствам положил ее одноклассник, который не стал молчать об отношении отца к дочери, после чего учителя обратились в полицию. По решению суда истязатель и мучитель проведет три года и семь месяцев в колонии общего режима.