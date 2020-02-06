МИД РФ: в январе в Идлибе погибли российские и турецкие военспецы

В сирийской провинции Идлиб погибли российские и турецкие военные специалисты. Об этом сообщили в МИД РФ. Всего за две недели террористы произвели там более 1 тысячи нападений.

"В середине января российские и турецкие военные предприняли очередную попытку ввести "режим тишины" в Идлибской зоне деэскалации​​​. Но террористы не только не снизили своей боевой активности, а наоборот нарастили атаки, – сообщается на официальном сайте внешнеполитического ведомства. – Счет погибшим и раненым среди сирийских военнослужащих и мирных жителей за пределами зоны деэскалации пошел на сотни. Трагически погибли российские и турецкие военные специалисты".

Кроме того, как отметили в МИД, боевики не прекращают попытки атаковать российскую авиабазу "Хмеймим" при помощи ударных беспилотников.

"Все это свидетельствуют лишь об одном – о недопустимом усилении террористов в Идлибе, пользующихся полной безнаказанностью", – подчеркнули в ведомстве.

Вооруженный конфликт в Сирии начался в 2011 году. В конце 2017 года было объявлено о победе над экстремистской организацией "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), действующей на территории страны. Однако в отдельных районах Сирии продолжаются зачистки от боевиков.