Евротур. Билялов будет защищать ворота России против финнов

Мужской сборной России по хоккею предстоит старт в третьем этапе Евротура – Шведских хоккейных играх. В четверг "Красная машина" проведет вынесенную встречу в Хельсинки, а ее ворота будет защищать Тимур Билялов.

Об основном страже ворот на предстоящий матч Евротура сообщает РИА Новости. Вторым вратарем на встречу против сборной Финляндии станет Александр Самонов. Вне заявки остался еще один голкипер Игорь Бобков.

Напомним, что матч между Россией и Финляндией состоится в четверг, шестого февраля. Начало – в 19:30 по московскому времени.