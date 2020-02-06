"Союз МС-13" сел в Казахстане

Космический рекорд есть. На Землю вернулась рекордсменка по продолжительности полета среди женщин американка Кристина Кук. Ее в спускаемом аппарате корабля "Союз МС-13" сопровождали россиянин Александр Скворцов и итальянец Лука Пармитано. Американка провела в космосе 328 суток. Это на 40 суток превышает прежний рекорд, который установила астронавтка Пегги Уилсон.

За куполом основного парашюта наблюдали с земли поисковики, сообщает телеканал "Россия 24". В поисках космонавтов принимали участие поисково-спасательные бригады на трех самолетах, 12 вертолетах, шести поисково-эвакуационных машин.

Корабль приземлился в 147 километрах юго-восточнее казахстанского Джезказгана 6 февраля в 12 часов 13 минут по московскому времени. Экипаж встретили, как и просили космонавты, свежими яблоками.

Температура на месте приземления составляет 10 градусов мороза. Руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев предупредил экипаж, что на высотах от 10 до 2 километров ожидается сильный ветер с порывами от 20 до 35 метров в секунду. Он заранее предупредил экипаж, что может "покрутить и повертеть".

"Союз МС-13" задраил люки и отчалил от Международной космической станции в 8 часов 50 минут по московскому времени.

Александр Скворцов был первым человеком, который управлял в космосе антропоморфным роботом FEDOR. А Лука Пармитано едва не погиб во время выхода в открытый космос при своем первом полете в космос. В его скафандре лопнула одна из трубочек с охлаждающей жидкостью. Шлем скафандра Пармитано стал быстро наполняться водой. В шлеме скопилось 2,5 литра жидкости. Похожая ситуация произошла с его напарником Морганом, но тот только промочил ноги – жидкость скопилась в правом ботинке.

В МКС остался экипаж из трех человек. Это командир Олег Скрипочка, американец Эндрю Моргано и астронавтка Джессика Меир. Меир и Кристина Кук также во время полета осуществили женский парный выход в открытый космос.